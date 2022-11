Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs qui marqueront lors de la Coupe du monde 2018 ?

Tu as 10 minutes deviner 110 joueurs.

La Coupe du monde 2018 était une bonne chose, n’est-ce pas ? Et pas seulement parce que l’Angleterre a fait un bon tournoi. Vous remarquerez peut-être dans ce quiz qu’un Anglais a remporté le Golden Boot.

Il y a eu beaucoup de chocs et de surprises à celui-ci, d’accord. L’Allemagne, tenante du titre, n’est pas sortie de son groupe, tandis que la Russie s’est qualifiée pour les quarts de finale, que la Croatie a atteint la finale pour la première fois et que l’Argentine et le Brésil semblaient particulièrement ordinaires.

Il y avait des buts, des buts, des buts aussi. Avec un seul match nul 0-0 dans toute la compétition – lors de la phase de groupes entre le Danemark et la France – 2018 a enregistré un nombre record de pénalités et a été le premier tournoi avec un drame VAR à affronter.

La vraie question est de savoir combien de buteurs de la compétition vous pouvez vous rappeler quatre ans plus tard…

