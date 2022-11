Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs de la publicité Nike Secret Tournament ?

24 joueurs deviner, sept minutes sur l’horloge.

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les équipes gagnantes de la Ligue des champions de Carlo Ancelotti?

Vous vous souvenez de la Publicité Nike Secret Tournament (s’ouvre dans un nouvel onglet) (lié là-bas, pour vous rafraîchir la mémoire une fois que vous avez fait le quiz) – bien que vous feriez mieux de vous en souvenir simplement comme “La Cage”.

Première diffusion en mars 2002 – il y a 20 ans ! – l’annonce est rapidement devenue l’une des plus grandes du canon du football. Un tournoi de football à trois organisé dans la coque d’un navire, mettant en vedette certaines des plus grandes stars (parrainées par Nike) du jeu, animé par un poupe, convenait à Eric Cantona ? Oui s’il te plaît.

Et c’est avant que nous mentionnions la bande originale du remix d’Elvis Presley. Alors que beaucoup de ces noms devraient être faciles à extraire de votre subconscient, il y en a certainement quelques-uns ici qui seront plus difficiles à retenir – et un en particulier pour lequel nous voulons presque attribuer des points supplémentaires. Presque.

Tout ce que nous dirons, c’est ceci : c’était une campagne publicitaire avant la Coupe du monde 2002. Chut maintenant, nous en avons déjà trop dit.

