Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les buteurs des 20 derniers derbies du nord de Londres ?

20 joueurs deviner, huit minutes sur l’horloge.

Les fans de Tottenham ont été chassés par les Gooners depuis que l’Arsenal s’est déplacé au nord de la rivière. Cela n’a pas aidé qu’Arsenal ait pris la place des Spurs dans la première division après la guerre – et n’a pas été relégué depuis.

Oh, et Arsenal a remporté deux titres sur le terrain des Spurs. Mais Tottenham a eu sa juste part de droits de vantardise, ‘n’ tous: le coup franc emblématique de la demi-finale de la FA Cup de Paul Gascoigne de 1991 me vient à l’esprit, tout comme l’histoire récente dans laquelle les Lilywhites ont toujours terminé au-dessus de leurs rivaux. Le dernier, en particulier, était doux pour les fans des Spurs.

Cela est devenu beaucoup plus féroce ces dernières saisons. Il y a eu beaucoup de buts aussi, nous avons donc répertorié les 20 dernières rencontres entre ces deux-là – sans tenir compte des buts contre son camp, bien sûr. Ce sont des rencontres de Premier League et de Coupe de la Ligue (il n’y a pas eu de matchs nuls en FA Cup au cours des 20 derniers matchs).

Alors, combien de buteurs pouvez-vous rappeler ?

