Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les buteurs de l’Angleterre contre l’Écosse depuis 1996 ?

10 minutes sur l’horloge, 50 réponses deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @QuatreQuatreDeux et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps en Angleterre depuis 1990 ?

Nous utilisons Kwizly pour nos quiz

L’Angleterre et l’Écosse se sont rencontrées pour la première fois en 1872. Il s’agissait du tout premier match international de football – et il s’est terminé sur un score de 0-0.

Au fil des années, les Auld Enemies se sont affrontés de plus en plus. En 1950, l’Écosse a annoncé qu’elle ne participerait à sa toute première Coupe du monde que si elle remportait le championnat britannique à domicile – en battant l’Angleterre – mais elle s’est ensuite retirée après une défaite 1-0. En 1967, ils battent les Trois Lions 3-2 et deviennent ainsi la première équipe à réaliser cet exploit depuis qu’ils ont remporté la Coupe du monde : ils deviennent ainsi champions du monde officieux.

L’Angleterre a également vécu de nombreux moments mémorables. Ils ont battu les Écossais 9-3 en 1961 pour leur plus lourde défaite du match, les ont battus à l’Euro 96 et en 1999, les deux hommes se sont affrontés dans un barrage aller-retour pour participer à l’Euro 2000.

Certains aimeraient voir ce match devenir un événement régulier – mais il n’y a eu que 21 buts marqués depuis 1996…

