Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps en Angleterre depuis 1990 ?

Peter Shilton détient le record du plus grand nombre d’apparitions en Angleterre. Il en a réalisé 125 – et il l’a fait en trois décennies.

Aujourd’hui, nous n’avons sélectionné que les joueurs qui ont fait leurs débuts après 1990, afin que vous n’ayez pas besoin de téléphoner à votre père pour répondre à ce quiz particulier. Cependant, il n’est pas certain que quelqu’un puisse un jour s’approcher à nouveau de Shilts.

Vous devez être au top de votre forme chaque saison pour être sélectionné, espérer ne pas vous blesser – et bien sûr, cela aide si l’Angleterre arrive loin dans les tournois pour améliorer votre record. Quelques joueurs sur la liste d’aujourd’hui cochent toutes ces cases… et ils n’ont toujours pas atteint le chiffre magique 125.

Sinon, il est toujours possible qu’un manager vous choisisse simplement parce qu’il vous aime et non en raison de votre qualité…

