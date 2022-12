Questionnaire! Pouvez-vous nommer les buteurs les plus jeunes et les plus âgés de la Coupe du monde depuis 1998 ?

Tu as 10 minutes pour nous dire le 20 plus jeune et 20 plus vieux Buteurs de la Coupe du monde depuis 1998.

En 1958, Pelé deviendrait le plus jeune buteur de la Coupe du monde de tous les temps, frappant lors de son premier tournoi à l’âge de 17 ans seulement. Des années plus tard, Roger Milla deviendrait le plus vieux buteur de la Coupe du monde à 42 ans.

Vous pourriez passer toute une vie entre ces âges. Le footballeur moyen pourrait de manière réaliste et réaliste viser à faire quatre tournois de la Coupe du monde – même alors, c’est ambitieux – mais si la même personne veut battre les records de Pelé et de Milla (et jouer dans chaque Coupe du monde entre les deux)… ils devraient jouer dans huit Coupes du monde entières.

Huit. Et c’est sans la proposition d’Arsène Wenger de tournois tous les deux ans. Depuis 1998, la barre n’est pas aussi extrême – ce qui signifie que le record du plus jeune et du plus âgé depuis 1998 a été battu en 2022.

Nous avons répertorié ceux à chaque extrémité du spectre. Pouvez-vous nommer le top 20 pour chacun?

