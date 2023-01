Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 plus gros transferts jamais réalisés dans le football ?

10 minutes sur l’horloge, 50 joueurs deviner.

Il y a 101 ans, Sydney Puddefoot était le footballeur le plus cher de tous les temps. Il a coûté à Falkirk 5 000 £ scandaleux et s’est mérité 390 £ pour avoir accepté le transfert (il était aussi joueur de cricket pour l’Essex… ah, les années 1920).

“Quand cette folie des clubs de football prendra-t-elle fin ?” Le poste de football cria exaspéré à l’époque. C’était de l’argent idiot. Et ça n’allait qu’empirer.

Il n’a fallu qu’un mois pour que les honoraires de Syd soient dépassés, avant que Warney Cresswell, Bob Kelly, David Jack, Johnny Morris et Eddie Quigley ne battent tous le record – et ce ne sont que les joueurs anglais pour moins de 30 000 $. Diego Maradona l’a cassé deux fois. Johan Cruyff aussi. Ronaldo, Alan Shearer et Zinedine Zidane ont également remporté le record.

Pourtant, en 2023, aucun de ces noms ne figure dans le top 50 des footballeurs les plus chers de la planète. Qu’est-ce que ça ferait Le poste de football dire?

