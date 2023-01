Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs transferts hivernaux de tous les temps ?

10 minutes sur l’horloge, 100 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 joueurs avec les valeurs marchandes les plus élevées de Transfermarkt ?

La fenêtre de transfert de janvier n’a pas toujours été une chose. Introduit au début des années 2000 comme moyen d’empêcher les clubs de recruter des joueurs à tout moment de l’année, cela a marqué le point où nous étions à mi-chemin de l’obscurité de l’hiver.

Ainsi, alors que l’été est consacré à l’élaboration de stratégies, l’hiver est quelque chose de complètement différent. Sans football pendant les mois les plus chauds, les affaires de transfert deviennent leur propre sport, car les clubs cherchent à planifier méticuleusement avant une saison exténuante. En janvier, cependant… tout est permis.

Ici, vous trouverez toutes sortes de signatures, des achats de panique pour essayer désespérément de sauver une saison, à ceux qui étaient prévus pour l’été précédent avant que le prix ne soit augmenté. Vous verrez les joueurs qui ont été amenés à la fin d’une saison sur un autre continent et ceux qui ont été envoyés en Chine pendant le boom du football là-bas.

Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet) a fourni nos chiffres, qui peuvent avoir été ajustés en fonction de la source et de l’inflation. Alors allez : dites-nous qui a coûté quoi et quand pendant la fenêtre la plus étrange de toutes.

