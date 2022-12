Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs créateurs d’apparences d’Allemagne depuis 1990 ?

12 minutes sur l’horloge, 60 joueurs deviner.

N'oubliez pas de tweeter vos scores

Seuls les Brésiliens ont remporté plus de Coupes du monde que l’Allemagne. Avant 1990, bien sûr, la nation a concouru en tant qu’Allemagne de l’Est et Allemagne de l’Ouest pendant un certain temps.

Depuis la réunification, Die Mannschaft a sélectionné les meilleurs des deux côtés du mur de Berlin et a ainsi formé de formidables équipes. Lorsque la nation a remporté son premier titre mondial depuis 1990, le but gagnant était symbolique de cette réunification.

Les deux premiers joueurs nés après 1990 pour représenter l’Allemagne se sont combinés pour le but gagnant de cette finale. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas vous dire qui ils étaient au cas où ils seraient sur la liste d’aujourd’hui.

Connaissez-vous bien vos footballeurs allemands ?

