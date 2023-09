Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs clubs du classement de tous les temps de la Ligue des champions ?

10 minutes sur l’horloge, 50 massues deviner. Ils sont classés en fonction des points – trois pour une victoire, un pour un match nul – nous ne les jugeons donc pas sur leurs titres européens.

Certains disent que la Ligue des Champions est devenue une compétition diluée. Que son titre ne reflète plus le tournoi alors qu’on peut terminer quatrième de Premier League mais aller jusqu’au bout en Europe.

Mais… est-ce que quelqu’un veut vraiment voir uniquement les vainqueurs du titre de chaque pays s’affronter contre les autres ? Voulez-vous vraiment perdre le spectacle d’un match nul comme Liverpool contre Chelsea ? Voulez-vous vraiment avoir à choisir entre Salah et Sterling, dans un tel cas ?

Plus il y a de monde, mieux c’est quand il s’agit de football de la Ligue des Champions, disons-nous. Les meilleurs joueurs de la plus grande compétition sont ce que tout le monde veut voir – et le classement de tous les temps le reflète fidèlement.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste des plus grands vainqueurs de l’histoire de la compétition, elle reflète autre chose : c’est presque une liste complète des plus grandes équipes d’Europe.

