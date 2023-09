Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 derniers débutants anglais ?

10 minutes sur l’horloge, 50 réponses deviner.

Pouvez-vous nommer tous les joueurs ayant marqué au moins trois triplés en Premier League ?

Gareth Southgate a fait ses débuts à des dizaines de joueurs depuis qu’il a pris les rênes du poste d’entraîneur anglais en 2016.

L’équipe d’Angleterre semble radicalement différente sept ans après le désastre contre l’Islande – et beaucoup diraient que c’est une bonne chose. Il ne reste que quelques joueurs qui ont participé à ce tournoi – et ce sont les hommes d’État les plus âgés de l’équipe.

Oh, comme les choses ont changé. Les équipes anglaises ont depuis remporté la Ligue des champions et nous n’avons désormais que l’embarras du choix.

Vous souvenez-vous du dernier demi-siècle des premières sélections ?

