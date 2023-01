Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 clubs les plus dépensiers des années 2020 jusqu’à présent ?

10 minutes sur l’horloge, 25 massues deviner.

Le Real Madrid a choqué le monde – et ses rivaux – en amenant Luis Figo au Bernabeu pour un record du monde. C’était une somme d’argent ridicule, dépassée peu de temps après lorsque 45 millions de livres sterling ont été versés sur Zinedine Zidane.

Los Blancos étaient dans une ligue avec eux-mêmes en ce qui concerne les dépenses de transfert dans les années 2000. Kaka a été signé pour environ 10 millions de livres sterling de plus que Zizou avant que Cristiano Ronaldo ne devienne le footballeur le plus cher du monde. Quelques années plus tard, le Real remettrait ce titre à Gareth Bale.

Et pourtant, le Real Madrid ne fait pas partie des 25 clubs les plus dépensiers de la décennie en cours. Se préparer à signer des superstars avant qu’elles ne soient évaluées à ces frais exorbitants – comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni – ou signer des superstars sur des cadeaux – voir David Alaba et Antonio Rudiger – c’est un changement de rythme pour un club qui a placé la barre en matière de le marché des transferts.

Trois ans après le début de la décennie, les années 2020 ont été dominées par un groupe de clubs très différent. Nous n’allons pas vous dire le pays – juste combien d’argent ils ont dépensé pour les joueurs au cours des six dernières fenêtres…

