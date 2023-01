Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 20 meilleurs bénéfices de transfert de Premier League de tous les temps ?

10 minutes sur l’horloge, 100 joueurs deviner.

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs transferts hivernaux de tous les temps ?

Avec l’argent dans le football qui est devenu incontrôlable au cours des deux dernières décennies, il est devenu clair pour certaines équipes comment elles doivent rester dans le match. Parfois, il faut spéculer pour accumuler.

Acheter à bas prix et vendre à prix élevé est un moyen fiable de maintenir votre solde bancaire en bonne santé – car franchement, il y aura toujours quelqu’un prêt à payer le gros prix pour les meilleurs joueurs. Tant que vous pouvez les produire, vous êtes dans l’argent.

La Premier League a toujours été l’une des plus glamour d’Europe mais nous ne sommes pas opposés à un peu de développement dans ce pays. De nombreux joueurs arrivent sur les côtés de Prem juste pour s’améliorer et gagner un meilleur mouvement – et il n’y a rien de mal à cela.

Nous avons rassemblé les 20 meilleurs bénéfices de transfert de Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet), à l’exclusion bien sûr de tous ces produits de l’académie qui ont été fouettés pour des mégabucks (en vous regardant, Jack Grealish). Qui a réalisé le plus gros profit ?

