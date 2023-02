Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 meilleurs clubs par coefficient UEFA ?

10 minutes sur l’horloge, 100 massues deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer ces 100 joueurs uniquement à partir de leur parcours professionnel ?

Nous utilisons Kwizly pour nos quiz – en savoir plus ici (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Alors que l’on parle à nouveau de la Super League européenne, il vaut la peine de jeter un œil sur le tableau des coefficients de l’UEFA.

Ce sont les points arbitraires distribués par l’instance dirigeante du football européen pour chaque victoire en Ligue des champions, en Ligue Europa, en Ligue de conférence Europa ou les processus de qualification pertinents pour atteindre chacun. Et que font les points ? Eh bien, les têtes de série, quand il s’agit de tirer des équipes les unes contre les autres dans ces compétitions.

Le coefficient est bizarre, étant donné que les équipes peuvent être reléguées au niveau national et être toujours au-dessus des autres, grâce aux victoires qu’elles ont remportées sur le continent. Le top 100 contient quelques surprises – il vaut donc la peine de considérer qui a été prolifique dans la compétition européenne au cours des dernières années, quelle que soit la durée de son séjour là-bas.

Heureusement, ce n’est pas ainsi qu’ils vont décider qui entrera en Super League. Oh non. C’est probablement quelque chose de moins aléatoire comme qui est le plus riche…

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 80 plus gros transferts jamais réalisés en Premier League ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 48 stades du football anglais avec une capacité de plus de 20 000 places ?

Questionnaire! Pouvez-vous deviner 100 bonnes réponses dans le Big Badge Quiz de FourFourTwo ?