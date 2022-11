Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 joueurs anglais les plus capés depuis 1966 ?

Tu as 10 minutes deviner 100 joueurs.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet)et défiez quelques amis pendant que vous y êtes.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs anglais qui participeront à une Coupe du monde ce siècle ?

En 1966, le football est rentré à la maison. Depuis ce triomphe mémorable, l’Angleterre a produit certains des footballeurs les plus exquis que le monde ait jamais vus… mais ils n’ont pas réussi à répéter l’exploit.

Ils se sont rapprochés à plusieurs reprises. Les larmes de la demi-finale de 1990 en Italie et le début d’un hoodoo de fusillade. Une histoire similaire six ans plus tard un jour gris à Wembley. L’incroyable voyage des jeunes mâles de 2018 galopant à travers la Russie et le coup de poing familier trois ans plus tard, seulement un pas plus loin dans une finale.

Considérant certains des joueurs qui sont venus de cette grande nation au cours des quelque 60 dernières années, c’est une parodie, vraiment, que nous ayons encore un trophée Jules Rimet, toujours brillant dans un cabinet de plus en plus poussiéreux au fil des décennies.

La question que nous vous posons aujourd’hui est de nommer autant de Lions du siècle d’Angleterre que possible.

