Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 derniers joueurs à avoir réussi un triplé en Premier League ?

15 minutes sur l’horloge, 100 joueurs deviner.

Le football anglais a une histoire proche des tours du chapeau. Après tout, jusqu’à très récemment, le seul homme à avoir réussi un triplé en finale de Coupe du monde était l’Anglais.

La Premier League voit pas mal de tours du chapeau par an et seuls quelques-uns d’entre eux sont d’Erling Braut Haaland (OK, la plupart d’entre eux). C’est un cadeau pour votre équipe de Fantasy Premier League, mais douloureux à recevoir.

Nous avons répertorié les 100 derniers buteurs de la Premier League – qui remontent à huit ans. Cela fait beaucoup d’objectifs.

Tout ce que nous voulons que vous fassiez, c’est nous dire qui a marqué ces buts…

