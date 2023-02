Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 derniers clubs à avoir battu les champions de Premier League ?

10 minutes sur l’horloge, 100 massues à deviner – certains apparaissent plus d’une fois, bien sûr.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer ces 100 joueurs uniquement à partir de leur parcours professionnel ?

Battre les champions actuels de la Premier League, c’est poser un jalon pour vos ambitions – prouver que vous pouvez vous battre avec les meilleurs. Ce n’est pas comme la boxe, dans laquelle le vainqueur prend la ceinture, mais c’est certainement le cas dans certaines situations.

Demandez à tous ceux qui ont battu Manchester City l’année dernière. Seules deux équipes l’ont fait la saison dernière – une l’a fait deux fois… et ils l’ont fait une fois de plus ce week-end.

Demandez à tous ceux qui ont battu Chelsea cette saison-là qu’ils sont tombés au 16e rang de la ligue sous Jose Mourinho, avec de plus en plus de candidats faisant la queue pour remporter une victoire contre une si grande équipe. Ou l’équipe de Manchester United qui a mis fin à la course des Invincibles, incitant Cesc Fabregas à lancer une pizza à Sir Alex Ferguson.

Cela ne signifie peut-être pas grand-chose à la fin de la saison, mais pour le moment, une victoire contre les champions signifie tout. Combien du siècle dernier pouvez-vous vous rappeler ?

