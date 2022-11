Questionnaire! Pouvez-vous nommer l’équipe belge de la Coupe du monde 2018 ?

Tu as six minutes deviner 23 joueurs.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwoet défiez quelques amis pendant que vous y êtes.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes de Premier League contre lesquelles Eden Hazard a marqué pour Chelsea ?

Si vous êtes anglais, vous auriez dû voir quelques joueurs belges en 2018 – la Coupe du monde a en fait vu l’Angleterre affronter la Belgique à deux reprises. Peut-être de manière unique cependant, aucun des deux jeux n’avait d’importance.

Eh bien, le premier est survenu alors que les deux équipes étaient déjà dans le groupe et Gareth Southgate cherchait peut-être un chemin plus facile vers la finale avec son remaniement de la sélection à partir de ce match (nous ne le saurons jamais avec certitude, bien sûr). Le deuxième match entre la paire était le barrage pour la troisième place alors qu’aucune des deux équipes n’était particulièrement impatiente de remporter une médaille de bronze une fois l’or hors de vue. Pour mémoire, oui, les Belges ont remporté ces deux matchs.

On attendait beaucoup de la génération dorée des Red Devils et vraiment, ils peuvent garder la tête haute après ce tournoi. Ils ont réussi à battre le Brésil en quarts et ont raté de peu la finale après être tombés face à la France. Ils ont battu les Anglais, deux fois, quoi que vous pensiez de cette itération particulière du côté des Trois Lions.

Que vous ayez prêté attention aux Belges ou que vous ne les ayez pas vraiment regardés, nous espérons que vous pourrez corriger les 23 membres de leur équipe aujourd’hui.

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps de chaque club de Premier League?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes à élimination directe de la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les cinq derniers meilleurs buteurs de la saison de chaque club de Premier League, toutes compétitions confondues ?

EN SAVOIR PLUS SUR 2022 Tout ce que vous devez savoir sur Qatar 2022