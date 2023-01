Questionnaire! Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de tous les temps de chaque club de Premier League dans la compétition ?

Cinq minutes sur l’horloge, 20 noms deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous deviner 100 bonnes réponses dans le Big Badge Quiz de FourFourTwo ?

Ce ne sera pas long et Harry Kane sera le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham.

C’est tout un exploit pour le garçon qui a été prêté plusieurs fois, a été libéré par le club plus tard et a été qualifié de merveille d’une saison par beaucoup. Kane a brisé les attentes et prouvé que presque tout le monde avait tort – à l’exception des fans des Spurs qui l’aimaient depuis le début.

Quoi qu’il arrive maintenant, c’est une icône de la Premier League. Il est sans doute le plus grand joueur des Lilywhites, avouons-le – et probablement leur meilleur à l’ère de la Premier League.

Mais si nous parlons d’icônes Prem, pouvez-vous nous dire qui sont ces icônes ?

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs transferts hivernaux de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 20 meilleurs bénéfices de transfert de Premier League de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 clubs les plus dépensiers des années 2020 jusqu’à présent ?