Questionnaire! Pouvez-vous nommer le line-up de Chelsea lors du match contre Liverpool en 2005 ?

“Mourinho est toujours en ébullition”, a déclaré Luis Garcia QuatreQuatreDeux en 2017. “Après cette demi-finale, il est venu vers moi et m’a souhaité bonne chance pour la finale. Il refusera toujours mon but, mais si j’étais lui, je ferais la même chose.”

Nous allons être honnêtes avec vous – 18 ans plus tard cette année, c’est le souvenir déterminant de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et Liverpool. Eh bien, c’est le souvenir déterminant de l’une ou l’autre jambe. Cela et beaucoup de Bleus essayant de briser les Rouges.

Mais en vain. C’était à peu près à l’époque où ces deux équipes ont transformé le duopole de la Premier League en un Big Four, lorsque Jose et Rafa ont rejoint le parti et que Steven Gerrard a été si près de déménager à Stamford Bridge.

Liverpool s’est qualifié pour la finale – et les 11 stars de Chelsea de ce jour-là n’auraient pas pu faire plus. Que le ballon ait franchi la ligne ou non…

