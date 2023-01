Questionnaire! Pouvez-vous nommer le line-up de Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich en 2012 ?

11 joueurs à deviner – et pas de limite de temps pour celui-ci. Vous aimez les quiz de line-up ? En savoir plus ici.

Quand on y pense, les chances étaient grandes que Chelsea ne revienne de la finale de la Ligue des champions 2012 avec les médailles des vainqueurs.

C’était à l’Allianz Arena pour commencer. L’opposition? Bayern Munich. Pas exactement ce qu’ils espéraient de l’autre demi-finale – surtout en ce qui concerne les tirs au but. Les coups de pied ponctuels contre les Allemands dans leur propre arrière-cour sont… enviables.

Et puis il y avait le fait que les Blues avaient perdu leur manager à la mi-saison, étaient sans John Terry et Branislav Ivanovic (pour le match, le premier était au centre de la fête) et avaient terminé sixième de la Premier League.

C’était cependant la première fois qu’un club qui n’avait jamais remporté la Ligue des champions au 20e siècle la remportait au 21e.

