Questionnaire! Pouvez-vous nommer le capitaine de chaque nation de la Coupe du monde 2022 ?

Tu as 10 minutes nommer 32 capitaines.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous deviner que les 54 nations ont déjà disputé un KO en Coupe du monde ?

La capitainerie n’est plus aussi importante qu’avant dans le football. Maintenant, c’est plus un geste symbolique donné au joueur le plus influent d’une équipe.

Surtout dans le football international. Il y a plein de joueurs qui ont porté le brassard de leur pays sans être capitaine de leur club. Prenez David Beckham, qui était le skipper de l’Angleterre alors qu’il jouait sous le capitanat de Roy Keane pour Manchester United.

En regardant les capitaines de la Coupe du monde 2022, il s’agit principalement d’une liste du plus grand joueur de chaque équipe. Cela devrait au moins rendre ce quiz un peu plus facile.

Combien des 32 pouvez-vous nommer?

