Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation de Manchester United lors de la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich en 1999 ?

11 joueurs à deviner – et pas de limite de temps pour celui-ci. Vous aimez les quiz de line-up ? En savoir plus ici.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer le line-up de Manchester United lors de la finale de la FA Cup contre Millwall en 2004 ?

Pour certains, c’est le plus grand moment de l’histoire de la Ligue des champions. Manchester United était 1-0 contre le Bayern Munich dans les derniers instants de la finale du Camp Nou avant de sauver le match de nulle part.

“Celui-là faisait tellement mal”, a déclaré Lothar Matthaus FFT. “Nous étions bien meilleurs que Manchester United au Camp Nou. Nous avons dominé du début à la fin et aurions dû arrêter le match avant même la mi-temps.

“Ils ont eu de bonnes occasions, certes, mais les nôtres étaient bien plus dangereuses. Ils n’ont jamais abandonné et, dans le football, surtout quand vous ne tuez pas votre adversaire, tout peut arriver. Cela me fait encore mal maintenant de me souvenir de cette défaite. . Nous avions une main sur le trophée.”

Ils marquent toujours, après tout…

