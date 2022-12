Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation de la France lors du match de Coupe du monde 2010 contre l’Uruguay ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

MAINTENANT ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation de la République d’Irlande lors du match de Coupe du monde 1994 contre la Norvège ?

Après la gloire de 1998, 2002 a été un pétard mouillé pour les Français. Trois matchs et pas un seul but au Japon et en Corée du Sud alors que la malédiction des titulaires commençait de façon alarmante.

En 2010, ils n’avaient même pas l’excuse d’être champions comme raison pour laquelle ils étaient terriblement mauvais. Les Bleus ont ébloui en 2006, auraient peut-être dû gagner la finale mais pour un moment de folie de Zinedine Zidane – bien que la retraite immédiate de Zizou, avec un brandissement de ce carton rouge à Berlin ait éteint une partie de l’éclat quatre ans plus tard.

Ce côté France était une pâle imitation de celui qui l’a précédé. Ils sortiraient d’une phase de groupes que la plupart s’attendaient à ce qu’ils traversent et bien qu’ils aient au moins réussi un but cette fois-ci, ils n’ont pas fait grand-chose de plus.

Nous ne vous en voulons pas si vous ne vous souvenez pas du match d’ouverture des Français contre l’Uruguay en 2010. Pouvez-vous cependant deviner que les 14 joueurs ont joué dans le match ?

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps de chaque club de Premier League?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes à élimination directe de la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les cinq derniers meilleurs buteurs de la saison de chaque club de Premier League, toutes compétitions confondues ?

EN SAVOIR PLUS SUR 2022 Tout ce que vous devez savoir sur Qatar 2022