Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation de Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City en 2021 ?

11 joueurs à deviner – et pas de limite de temps pour celui-ci.

Pep Guardiola a acquis la réputation d’être le plus grand entraîneur du monde. Mais il est également connu comme quelqu’un qui surestime les plus grands moments de nos jours.

La finale de la Ligue des champions de 2021 – la plus proche que Pep ait obtenue pour remporter le trophée qu’il a soulevé deux fois à Barcelone – en était un autre exemple. Pas de milieu défensif ? Ça allait toujours être intéressant.

Pourtant, Thomas Tuchel a dominé son homologue dans la nuit et Chelsea a été plus que digne des vainqueurs, avec de superbes performances individuelles dans la nuit. Il y a eu des démonstrations défensives sans faille avec les trois attaquants jouant leur rôle – aussi subtil soit-il – dans le but.

Beaucoup de choses ont changé depuis, mais vous souvenez-vous qui a joué ?

