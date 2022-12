Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation allemande lors du match de Coupe du monde 2002 contre les États-Unis ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

Le 21 juin 2002 a été un moment de portes coulissantes pour les États-Unis. Le soccer masculin n’avait jamais été autant sous les projecteurs auparavant.

Et lorsque les Stars and Stripes ont rencontré l’Allemagne, triple championne, en quarts de finale, ils ont été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match. Un corner est venu pour l’actuel manager Gregg Berhalter, il a mis un pied dessus et il a été dégagé de la ligne… par une main allemande.

Aucun penalty n’a été accordé et les Allemands ont triomphé 1-0. Ils ont réussi à se rendre jusqu’en finale au Japon et en Corée du Sud, battus 2-0 par un Brésil suralimenté en R9.

Nous ne saurons jamais si le chemin d’un sport aurait pu être modifié à jamais à ce moment-là – et aujourd’hui, nous vous cherchons simplement pour nous dire les Allemands qui ont joué ce jour-là. Combien pouvez-vous nommer en trois minutes ?

