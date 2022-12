Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Portugal lors du match de Coupe du monde 2006 contre l’Angleterre ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

MAINTENANT ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer la formation de la Suisse lors du match de la Coupe du monde 2018 contre la Serbie ?

Un joueur portugais est devenu le plus recherché d’Angleterre après celui-ci. Le golden boy de l’Angleterre a été licencié sous le soleil de Gelsenkirchen pour un timbre, bien que les journaux nationaux du pays aient publié une première page différente.

Wayne Rooney a été blessé par l’un des adversaires, ont-ils affirmé, imprimant une photo géante de lui faisant un clin d’œil vers son banc. C’était du jeu à l’extrême.

Les Anglais s’en remettraient bientôt – notamment parce que la Golden Generation prendrait fin sous Steve McLaren et que les Allemands leur donneraient un moment plus controversé impliquant que le ballon ne franchisse pas la ligne quatre ans plus tard – mais pendant un certain temps, ce Portugal côté était les rivaux les plus acharnés des Trois Lions.

Vous vous souvenez probablement de certaines des stars anglaises de cet après-midi – mais qu’en est-il des Portugais ? Dites-nous simplement les 14 membres de l’équipe de Big Phil Scolari ce jour-là.

