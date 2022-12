Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Nigeria lors du match de la Coupe du monde 2018 contre l’Argentine ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

La Coupe du monde n’est pas la même sans les Super Eagles, n’est-ce pas ? Ils apportent de la couleur, des fils époustouflants et des footballeurs de style comme peu d’autres.

Et la rivalité la plus étrange du football. Rappelez-nous encore pourquoi le Nigeria finit constamment par rencontrer l’Argentine dans le football international ? 2018 n’était que le dernier versement, aussi.

Ils se sont rencontrés quatre ans auparavant au Brésil, où l’Argentine avait gagné 3-2, et quatre ans auparavant en Afrique du Sud, encore une fois, l’Argentine s’imposant 1-0. 2006 et 1998 étaient des années de jachère – mais en 1994 et 2002, les deux parties se sont également rencontrées. L’Albiceleste a également triomphé à ces deux occasions.

Un de ces jours, le Nigeria se rattrapera. Pour l’instant, dites-nous simplement qui a joué pour la nation africaine la dernière fois que ces équipes se sont affrontées.

