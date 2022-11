Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Brésil lors du match de Coupe du monde 1998 contre les Pays-Bas ?

Trois minutes sur l’horloge, 13 joueurs deviner.

L’équipe du Brésil de 1998 est l’une des meilleures de tous les temps – certainement l’une des plus excitantes, ayant donné aux fans certains des plus beaux souvenirs de tous les temps. Et pourtant, il est assis entre deux autres comme l’intrus.

La Selecao a remporté la Coupe du monde en 1994 à Pasadena, aux États-Unis, avec Romario en tête. Huit ans plus tard, en 2002, ils remporteraient leur cinquième titre aidés par Ronaldinho à Yokohama, au Japon. Mais 1998 ?

Les Brésiliens sont venus si près et pourtant si loin, perdant la finale du Stade de France 3-0 face aux hôtes. Quel tournoi ils ont eu, cependant : ils ont mis le feu à la France (et pas seulement avec l’emblématique publicité Nike pour l’aéroport), inspirant une nouvelle génération avec leurs mouvements de samba et leur football électrique.

En demi-finale, ils briseraient le cœur des Néerlandais, battant les Pays-Bas aux tirs au but pour atteindre la deuxième des troisièmes finales consécutives de la Coupe du monde. Notre question pour vous ce matin… de combien de cette équipe emblématique du Brésil de 1998 vous souvenez-vous ?

