Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Brésil lors du match de Coupe du monde 1994 contre la Suède ?

En 1994, la Coupe du monde est arrivée aux États-Unis et les Brésiliens ont triomphé – leur premier en 24 ans.

Ils espèrent qu’il y aura un parallèle avec cela en 2026. Encore une fois, les États-Unis accueilleront (avec le Canada et le Mexique) et encore une fois, ce sera 24 ans de blessure, après la défaite déchirante aux tirs au but face à la Croatie.

Eh bien, si l’équipe qu’ils amènent en Amérique du Nord ressemble à celle avec laquelle ils ont remporté leur quatrième titre, ce sera un groupe spécial. Effectivement, 1994 était leur première de trois finales consécutives.

Mais avant d’atteindre la finale, ils ont disputé une demi-finale contre la Suède. Qui a joué, cependant?

