Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition des Pays-Bas lors du match de Coupe du monde 2014 contre le Costa Rica ?

Après une sale performance lors de la finale de 2010 et l’ignominie de perdre la bataille de Nuremberg en 2006, 2014 a ramené certaines des qualités que nous aimons tant chez les Néerlandais.

Ils étaient fluides en attaque, avec un rythme sur les ailes et un contre rapide pour étourdir à peu près n’importe qui sur leur chemin. Ils avaient un leader au box-office, un ailier de classe mondiale et un manager prêt à lancer les dés et à faire l’inattendu.

Cela s’est certainement produit en quart de finale de la compétition. Nous n’en dirons pas trop mais comme vous le verrez d’après les positions des remplaçants, Louis van Gaal a fait venir un gardien pour la séance de tirs au but.

Ça a marché aussi, le fou absolu. Les Pays-Bas sont ensuite tombés face à l’Argentine – mais pendant une brève étincelle, ils sont revenus à leur meilleur niveau brillant et imprévisible.

