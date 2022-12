Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de l’équipe d’Angleterre lors du match de Coupe du monde 1998 contre la Tunisie ?

Trois minutes sur l’horloge, 12 joueurs deviner.

1998 a été une période passionnante pour être un fan de l’Angleterre. Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 1994, les Three Lions étaient de retour et rugissaient.

Et les hommes de Glenn Hoddle étaient l’une des équipes les plus fortes du tournoi. Ayant remporté La Tournoi 12 mois auparavant, c’était une équipe qui regorgeait de talents de la Premier League, laissant quelques grands noms à la maison.

Alors que la génération dorée devait arriver, ce groupe de joueurs pourrait être plus affectueusement rappelé par les fans anglais. OK, ils n’ont fait qu’un quart de finale, mais certaines des performances qu’ils ont réalisées avaient le courage et la ruse que les futures équipes ne pouvaient égaler.

Notre question ce matin est de savoir qui a aligné l’Angleterre contre la Tunisie lors de la phase de groupes de la compétition de 1998.

