Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de l’Argentine lors du match de Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

MAINTENANT ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Brésil lors du match de Coupe du monde 1994 contre la Suède ?

2014 n’a pas été un millésime pour l’Argentine. Pas de loin – ils ont juste eu de la chance d’avoir le meilleur joueur sur Terre pour les entraîner jusqu’à la finale de la Coupe du monde.

Dirons-nous la même chose à propos de 2022 ? Peut-être – le groupe de cette année n’est pas le plus grand non plus, après tout.

2014 devait être le début d’un terrible triplé pour l’Albiceleste. Ils ont perdu la finale de la Coupe du monde au Brésil, avant que des défaites consécutives en finale de la Copa America les deux années suivantes ne brisent davantage de cœurs bleu ciel.

Ce week-end, ils peuvent arranger tout cela – et certains. Mais pouvez-vous nous dire le line-up de la pièce maîtresse de 2014 ?

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps de chaque club de Premier League?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes à élimination directe de la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les cinq derniers meilleurs buteurs de la saison de chaque club de Premier League, toutes compétitions confondues ?

EN SAVOIR PLUS SUR 2022 Tout ce que vous devez savoir sur Qatar 2022