Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de la Lazio lors du match contre l’AC Milan en 2001 ?

C’est il y a entre 20 et 30 ans que les historiens pensent que le football italien a atteint son apogée.

La Serie A était l’endroit où il fallait être, avec Ronaldo à l’Inter, la super équipe de Parme et la Juventus également. La Roma a remporté le titre en 2001 – et juste de l’autre côté de la Ville Éternelle, la Lazio avait également quelques stars.

Ils ont connu des hauts et des bas depuis, mais ceux d’un certain âge se souviennent affectueusement de ces maillots bleu ciel brillants et se souviennent de certaines des stars qui ont illuminé la ligue à l’époque.

Ils ont perdu ce match – mais qui a joué ?

