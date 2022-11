Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de la Croatie lors du match de la Coupe du monde 2018 contre le Nigeria ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

MAINTENANT ESSAYE Pouvez-vous nommer la formation australienne lors du match de Coupe du monde 2010 contre l’Allemagne ?

Nikola Kalinic a été renvoyé de l’équipe croate en 2018 après le premier match contre le Nigeria. L’attaquant a refusé de remplacer l’entraîneur Zlatko Dalic et en a payé le prix.

On se demande maintenant si Kalinic le regrette. Il a refusé une médaille d’argent en Coupe du monde, n’ayant joué aucun rôle dans l’incroyable parcours de son pays vers la finale et il aurait pu faire partie de l’histoire.

Quel voyage ce fut aussi. La Croatie est sortie d’un groupe qui comprenait l’Argentine, l’Islande et le Nigéria, a battu le Danemark en huitièmes de finale aux tirs au but, puis a été emmenée jusqu’au bout par la Russie, hôte, qu’elle a dû battre sur coups de pied pour passer en demi-finale. finale contre l’Angleterre. Cependant, nous allons simplement passer sous silence cette demi-finale et mentionner que même si la Croatie a perdu la finale, elle avait un vainqueur du Ballon d’or dans ses rangs. C’était un grand tournoi pour eux.

Et tout a commencé contre le Nigeria par une douce nuit à Kaliningrad. La Kockasti a gagné 2-0 – mais qui a joué dans ce match d’ouverture contre les Super Eagles ?

