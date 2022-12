Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de la Côte d’Ivoire lors du match de Coupe du monde 2010 contre le Portugal ?

Trois minutes sur l’horloge, 14 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

MAINTENANT ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition du Portugal lors du match de Coupe du monde 2006 contre l’Angleterre ?

La génération dorée ivoirienne est l’une des équipes africaines les plus appréciées de tous les temps.

Au milieu des années 2000, ils ont surgi de nulle part, avec des stars de la Premier League sur le terrain, sans parler du cerveau et des muscles sur le côté. Ils ont disputé trois Coupes du monde d’affilée entre 2006 et 2014 et bien qu’ils ne soient jamais sortis d’un groupe, leurs maillots orange vif et leurs superstars sont un souvenir essentiel pour tous ceux qui ont grandi pendant cette période.

2010 a été leur meilleure performance avec une petite marge : ils ont fait match nul un match de plus en Afrique du Sud qu’ils n’avaient fait lors de leurs deux autres tournois. À Port Elizabeth lors de leur match d’ouverture de ce tournoi, Les Elephantes ont affronté le Portugal et les ont tenus à 0-0.

Alors, combien vous souvenez-vous de cette équipe classique de la Côte d’Ivoire ? Vous devriez au moins avoir leur capitaine et leur attaquant vedette…

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les créateurs d’apparences de tous les temps de chaque club de Premier League?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer toutes les équipes à élimination directe de la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les cinq derniers meilleurs buteurs de la saison de chaque club de Premier League, toutes compétitions confondues ?

EN SAVOIR PLUS SUR 2022 Tout ce que vous devez savoir sur Qatar 2022