Questionnaire! Pouvez-vous nommer la composition de Barcelone lors du match contre le Real Madrid en 2004 ?

Victoria Beckham regardait derrière une vitre presque opaque. Son mari, David, était victime d’une perte.

Le Santiago Bernabeu a parfois été le terrain de jeu de Barcelone, de tous les clubs – et cela signifie quelque chose quand c’est le cas. En 1997, l’équipe de Bobby Robson a remporté la Copa Del Rey là-bas, faisant la fête dans le jardin de leurs rivaux les plus acharnés jusque tard dans la nuit. Des années plus tard, Lionel Messi tenait son maillot en l’air aux fans après avoir marqué.

Et quelque part entre les deux, cette victoire 2-1 du Barça marquerait le début d’un changement radical dans le football espagnol. Ce n’était que leur deuxième victoire contre le Real du siècle : plus tard cette année-là, une star de Blaugrana serait applaudie en dehors du terrain.

Notre question pour vous aujourd’hui : pouvez-vous nous dire qui a joué lors du Clasico d’avril 2004 ?

