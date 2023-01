Questionnaire! Pouvez-vous nommer chaque joueur pour marquer plus de 20 buts au cours d’une saison de Premier League ?

10 minutes sur l’horloge, 86 joueurs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous deviner 100 bonnes réponses dans le Big Badge Quiz de FourFourTwo ?

Le dernier vainqueur anglais du Ballon d’Or était Michael Owen en 2001. C’était un attaquant incroyable avec un rythme à brûler et la capacité de se présenter sur les plus grandes scènes quand cela importait.

Mais Big Mike n’a jamais marqué 20 buts ou plus en une saison de Premier League. C’est stupéfiant quand on pense qu’il a remporté le BDO pour ses exploits en Coupe UEFA – et qu’il n’a jamais atteint le deux-oh magique, bien qu’il ait été l’attaquant de premier choix pour son pays à l’époque.

Avec 150 buts dans l’élite anglaise, c’est encore plus étrange. Mais de nombreuses stars ont réussi à atteindre ce nombre au fil des ans.

Pouvez-vous tous les nommer?

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs transferts hivernaux de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 20 meilleurs bénéfices de transfert de Premier League de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 clubs les plus dépensiers des années 2020 jusqu’à présent ?