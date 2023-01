Questionnaire! Pouvez-vous nommer chacun des footballeurs les plus chers de ces pays ?

10 minutes sur l’horloge, 30 joueurs deviner.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 100 derniers joueurs à avoir réussi un triplé en Premier League ?

Lorsque Mohamed Salah a déménagé de Rome à Liverpool, il a battu un record.

Le roi égyptien est devenu le joueur le plus cher de son pays. Cela peut ne pas sembler être un gros problème si l’on considère la concurrence – Mido ? Elneny ? – mais c’est quand même un énorme exploit pour un joueur.

Cela met un footballeur sur la carte. Instantanément, vous devenez un nom familier à la maison. Regardez Mo.

Nous avons passé en revue les transferts les plus chers de tous les temps et sélectionné les 30 premières nationalités qui se présentent. Dites-nous simplement qui était le plus cher pour chacun.

