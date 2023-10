Questionnaire! Pouvez-vous nommer ces 20 footballeurs à partir de leurs surnoms ?

Pas de limite de temps sur celui-ci, 20 joueurs deviner.

L’ancienne star de Crystal Palace et de Southampton, Fitz Hall, porte peut-être le plus grand surnom de l’histoire du football : « One Size ».

Le football anglais lance souvent ces jeux de mots, qui semblent rester dans l’ensemble une fois entendus dans les tribunes. Duncan Ferguson était connu sous le nom de Duncan Disorderly, tandis que Kiki Musampa était connu sous le nom de Chris (Chris Musampa… panier de Noël, vous comprenez ?).

Bien sûr, c’est bien mieux que l’alternative. Nous n’avons pas besoin de vous rappeler Harry « Slabhead » Maguire, n’est-ce pas ?

À venir, 20 surnoms : dont certains proviennent en fait de la Premier League, bien que la plupart soient des surnoms en langue étrangère tellement cool qui ajoutent du mystique au footballeur moyen. Pouvez-vous nous dire qui est qui ?

