Questionnaire! Pouvez-vous deviner si ces 25 joueurs ont battu le record de transfert de tous les temps ?

Entre 1893 et ​​1951, 20 joueurs ont battu le record du monde des transferts. Un seul d’entre eux n’était pas originaire d’Angleterre, d’Écosse ou du Pays de Galles.

Ainsi, alors que nous supposons que la taxe britannique est un phénomène moderne dans lequel l’élite hyper-riche de la Premier League ajoute un autre zéro à ses joueurs pour remplir un quota, il y a en fait une histoire. 16 joueurs anglais ont été les plus chers de tous les temps, à un moment ou à un autre.

Et 19 fois, un club anglais a battu le record. C’est un de plus que les clubs italiens : les clubs espagnols ont fracassé le plafond neuf fois et personne d’autre ne l’a jamais fait plus d’une fois.

Nous avons sélectionné 25 joueurs, passés et présents. Pouvez-vous nous dire s’ils ont déjà eu l’honneur d’être nommés les plus chers du sport ?

