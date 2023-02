Questionnaire! Pouvez-vous deviner 10 bonnes réponses dans notre quiz sur les citations d’Eric Cantona ?

Pas de limite de temps sur celui-ci, 10 citations deviner si Eric Cantona les a dits… ou quelqu’un d’autre.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ALORS ESSAYE Questionnaire! Pouvez-vous nous dire de qui parlaient ces citations emblématiques de Roy Keane ?

Nous utilisons Kwizly pour nos quiz – en savoir plus ici (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Eric Cantona était un bon rapport qualité-prix pour certaines choses: des compétences soyeuses, des regards maussades vers les caméras et une philosophie française pure et sans filtre.

L’ancien attaquant de Leeds United et de Manchester United est sorti avec certains des one-liners les plus emblématiques que le football ait jamais entendus. Le plus célèbre est qu’il a déclaré que « lorsque les mouettes suivent le chalutier, c’est parce qu’elles pensent que les sardines vont être jetées à la mer ».

Déconcertant? Imaginez ce que ressentaient les médias à l’époque, alors qu’ils s’attendaient à une forme d’explication pour son coup de pied de kung-fu Crystal Palace.

Nous avons trouvé d’autres répliques du roi Eric – alors dites-nous simplement si c’est lui qui a prononcé ces mots immortels ou quelqu’un d’autre.

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 80 plus gros transferts jamais réalisés en Premier League ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 48 stades du football anglais avec une capacité de plus de 20 000 places ?

Questionnaire! Pouvez-vous deviner 100 bonnes réponses dans le Big Badge Quiz de FourFourTwo ?