Questionnaire! Pouvez-vous citer toutes les nationalités de la Premier League ?

12 minutes sur l’horloge, 115 nations deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis – surtout s’ils soutiennent United.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les clubs contre lesquels Marcus Rashford a marqué?

L’un des avantages de la Premier League est qu’elle est vraiment multiculturelle – des joueurs du monde entier viennent exercer leur métier ici.

Des villes d’Afrique et d’Asie, des villages d’Amérique du Sud et les régions les plus reculées d’Europe ont tous vu leurs stars venir en Angleterre pour jouer au football – vous pouvez probablement penser à quelques noms en tête.

Mais avez-vous déjà pensé au nombre de nationalités qui ont joué dans notre première division depuis 1992 ?

Nous avons répertorié chaque nation et leur meilleur créateur d’apparence dans le Prem. Tout ce dont nous avons besoin, c’est que vous nous disiez d’où ils venaient.

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous citer tous les clubs pour atteindre une finale de Ligue des Champions ou de Coupe d’Europe ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 gardiens avec le plus d’apparitions en Premier League ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les champions de la ligue anglaise de tous les temps ?