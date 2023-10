Questionnaire! Pouvez-vous citer tous les top 10 du Ballon d’Or depuis 2000 ?

15 minutes sur l’horloge, 222 joueurs à deviner – même si certains apparaissent plusieurs fois, bien sûr.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les joueurs qui termineront dans le top 3 du Ballon d’Or de 1995 à 2022 ?

Le Ballon d’Or a été conçu dans les années 1950 par un magazine de football français, dont nous supposons qu’il s’est nommé QuatreQuatreDeux.

Le football était alors déjà devenu mondial. Nous avions eu quelques Coupes du monde et des messieurs très britanniques avaient emmené des ballons dans toutes sortes d’endroits et montré à leurs camarades d’outre-mer le sport dans lequel ils seraient venus nous encourager pour le siècle à venir.

Au moment où le Ballon d’Or est arrivé, nous commencions à nous affronter en club. La Coupe d’Europe avait été créée – et comme nous avions tous une meilleure idée des meilleures équipes et joueurs du continent, il était logique de nommer un meilleur joueur chaque année.

Dans les années 2000, cependant, le football était plus mondial que jamais, avec des diffusions télévisées dans le monde entier et Internet faisant briller un peu plus de renommée sur quelques visages supplémentaires. Dans cet esprit, vous auriez dû entendre parler de toutes les personnes figurant sur la liste d’aujourd’hui…

