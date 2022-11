Questionnaire! Pouvez-vous citer tous les Français qui ont marqué lors d’une Coupe du monde depuis 1998 ?

Tu as 10 minutes deviner 52 joueurs.

Incroyablement, la France est restée deux décennies entières sans gagner un seul match à domicile. Et pas à l’époque où l’Uruguay, l’Italie et la Hongrie ressemblaient toutes aux meilleures équipes de la planète – oh, non. Nous voulons dire beaucoup plus récemment.

Eh oui, les Bleus ont eu entre autres Eric Cantona entre 1986 et 2006 (on vous donnerait plus d’exemples mais ce serait trop de réponses) et ils n’ont réussi à marquer qu’à France 98 en tout cette fois, avant la percée en Allemagne. Ils se sont ensuite qualifiés pour la finale de ce tournoi.

Depuis lors, ils sont repartis et ont remporté la Coupe du monde une fois de plus – et alors que la classe de 2010 était une déception colossale, ils étaient une fois de plus passionnants en 2014 avec des buts à profusion au Brésil avant d’être éliminés par les vainqueurs éventuels, l’Allemagne.

Alors qui a illuminé la partie française ces 24 dernières années ? Tu nous as dit…

