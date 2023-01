Questionnaire! Pouvez-vous citer tous les clubs qui ont remporté l’un des cinq meilleurs championnats européens depuis 1992 ?

Cinq minutes sur l’horloge, 33 clubs deviner.

N’oubliez pas de tweeter vos scores @FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer la signature record de chaque club de Premier League?

1992 est le moment où le football, célèbre, a commencé. C’est à ce moment-là que la Premier League a été formée et que la Coupe d’Europe a changé de nom pour devenir le goliath de la Ligue des champions.

C’était il y a un peu plus de 30 ans et à cette époque, certains des clubs les plus grands et les plus brillants du continent ont accédé au statut divin. Vous savez lesquels.

À tel point que les cinq meilleures ligues européennes sont menacées par l’ombre menaçante de la Super League, qui n’est jamais tout à fait annulée, n’est-ce pas? Mais au cours des trois dernières décennies, ce ne sont pas seulement les suspects habituels qui ont remporté des titres.

33 clubs ont remporté au moins un titre national pendant tout ce temps. Vous avez cinq minutes pour nous dire qui ils sont tous.

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 50 meilleurs transferts hivernaux de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 20 meilleurs bénéfices de transfert de Premier League de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 25 clubs les plus dépensiers des années 2020 jusqu’à présent ?