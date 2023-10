Questionnaire! Pouvez-vous citer les 32 équipes qui ont participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Huit minutes sur l’horloge, 32 équipes deviner!

Il faudra peut-être attendre presque trois ans avant la prochaine Coupe du monde, mais les qualifications pour le plus grand tournoi international de football sont déjà en cours en Amérique du Sud.

Les qualifications de la CONMEBOL ont débuté le mois dernier et se poursuivront jusqu’en septembre 2025, la Coupe du monde étant prévue en juin et juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les campagnes pour les équipes africaines et asiatiques débutent en octobre pour la Coupe du monde, qui reviendra à son format estival normal après que le tournoi de l’année dernière ait été repoussé à l’hiver en raison de la chaleur extrême au Qatar.

La prochaine Coupe du Monde réunira également plus d’équipes que jamais auparavant, avec 48 nations participantes au lieu de 32 la dernière fois. Et il y aura 80 matches au total, sur 16 sites différents – 11 aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

