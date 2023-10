Questionnaire! Pouvez-vous citer les 27 footballeurs qui ont joué avec Messi et Ronaldo ?

Dix minutes sur l’horloge, 27 joueurs deviner!

N’oubliez pas de tweeter vos scores @QuatreQuatreDeux et partagez avec vos amis.

ESSAYEZ MAINTENANT Questionnaire! Pouvez-vous nommer les 30 gestionnaires les plus dépensiers de tous les temps ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football au cours des quinze dernières années, remportant à eux deux 12 Ballons d’Or et de nombreux trophées au cours de cette période.

L’Argentin et le Portugais approchent désormais de la fin de leur carrière, se terminant respectivement à Al Nassr et à l’Inter Miami, même si les deux hommes continuent de battre des records en club et en pays.

Des centaines de footballeurs ont joué aux côtés de l’un ou l’autre au cours de leur carrière, mais seul un groupe restreint a eu la chance de les considérer tous les deux comme coéquipiers.

Pour ces footballeurs chanceux, les souvenirs resteront éternels. Certainement quelque chose à dire aux petits-enfants aussi…

PLUS DE QUIZ

Questionnaire! Saurez-vous deviner 50 réponses au grand quiz de la FFT sur la Ligue des champions ?

Questionnaire! Pouvez-vous citer les 50 plus grands joueurs FFT de tous les temps ?

Questionnaire! Pouvez-vous nommer tous les candidats au Ballon d’Or 2023 ?