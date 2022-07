Question imminente pour les opposants à Poutine : Pouvez-vous sortir la Russie de la prison ?

Peu de temps après que la Russie ait choqué le monde en attaquant l’Ukraine le 24 février, Ilya V. Yashin, un conseiller local de Moscou et une figure éminente de l’opposition, a décidé qu’il était temps de voir un dentiste.

Le Kremlin était en train de criminaliser la critique de la guerre, et M. Yashin, un critique très virulent, avait décidé de rester dans son pays d’origine et de continuer à s’opposer au président Vladimir V. Poutine. Finalement, a-t-il raisonné, une peine de prison était très probable.

“Honnêtement, je suis terrifié par les dentistes”, a déclaré M. Yashin dans une récente interview sur YouTube, “mais je me suis repris et je l’ai fait parce que j’ai réalisé que si je me retrouvais en prison, il n’y aurait pas de dentistes là-bas. .”