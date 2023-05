"Question de pays, pas d’opposition": Arvind Kejriwal rencontre Sharad Pawar

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, qui veut unir l’opposition pour vaincre le projet de loi du Centre sur le contrôle des bureaucrates de Delhi à Rajya Sabha, a déclaré aujourd’hui que Delhi avait le soutien du chef du Congrès nationaliste Sharad Pawar et d’Uddhav Thackeray.

De Mumbai, où il a rencontré Uddhav Thackeray hier, M. Kejriwal a déclaré que le plan de match du BJP crée « une situation très dangereuse pour le pays ». « Ce n’est pas une question d’opposition, c’est une question de pays », a-t-il déclaré.

M. Kejriwal a déjà rencontré son homologue du Bengale Mamata Banerjee et le ministre en chef du Bihar Nitish Kumar. Beaucoup d’espoir, cependant, repose sur la rencontre avec Sharad Pawar, l’un des dirigeants politiques les plus respectés et les plus vétérans du camp de l’opposition. Il y a des spéculations selon lesquelles l’aide de M. Pawar pourrait être nécessaire pour amener le Congrès à bord avec la stratégie Rajya Sabha.

« Monsieur Sharad Pawar est l’un des plus grands dirigeants du pays aujourd’hui. Je demande à M. Pawar que pendant qu’il nous soutient lui-même, s’il vous plaît, aidez-nous à obtenir le soutien d’autres partis du pays », a déclaré M. Kejriwal lors d’une conférence de presse conjointe où il a partagé la scène avec M. Pawar et les dirigeants du NCP.

« Je pense qu’Arvind devrait obtenir un soutien en parlant à des partis non membres du BJP – que ce soit le Congrès ou le BJD », a déclaré Sharad Pawar. « Ce n’est pas le moment de discuter. La démocratie doit être sauvée… J’ai passé 56 ans en politique. L’avantage est que si vous allez dans n’importe quelle partie du pays, tout le monde est familier », a ajouté M. Pawar.

« Après mon départ demain, je chercherai un rendez-vous avec Mallikarjun Kharge et Rahul Gandhi », a répondu M. Kejriwal.

Le Congrès n’a pas encore précisé sa position sur la question et a déclaré qu’il ne le ferait qu’après s’être entretenu avec ses dirigeants régionaux, dont beaucoup sont contre l’idée d’aider les partis régionaux. L’unité de Delhi du Congrès est en désaccord avec le parti Aam Aadmi de M. Kejriwal, et son chef principal Ajay Maken a été pointé du doigt dans sa critique de l’AAP.

Faire participer le Congrès est essentiel si l’AAP doit gagner la bataille de Rajya Sabha. Le parti compte 31 députés à la chambre haute. Le Congrès de Trinamool compte 12 députés, le NCP en compte quatre, le Shiv Sena (UBT) compte trois membres et l’AAP compte 10 députés.

Le projet de loi sur la question devrait être présenté au parlement lors de la session de la mousson et le BJP est convaincu qu’il sera adopté dans les deux chambres.

La NDA compte actuellement 110 sièges – près de la majorité de 119. L’opposition aussi en a 110, ce qui signifie que si tous les partis se joignent à nous, le rôle des partis non alignés comme Biju Janata Dal de Naveen Patnaik et YSR au pouvoir dans l’Andhra Pradesh Le Congrès deviendra crucial.

L’ordonnance ou le décret exécutif du Centre adopté la semaine dernière annule une récente ordonnance de la Cour suprême, qui a déclaré que le gouvernement élu est le patron de Delhi en termes de contrôle des bureaucrates.

Il crée une National Capital Civil Services Authority qui est chargée des affectations et des mutations des bureaucrates en poste à Delhi. Le ministre en chef, le secrétaire en chef et le secrétaire principal de l’intérieur seront des membres qui pourront voter sur les questions. L’arbitre final est le lieutenant-gouverneur.

Le jugement est intervenu après une lutte de huit ans entre le Centre et le gouvernement d’Arvind Kejriwal, à la suite de la décision du Centre de placer le département des Services sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en 2015.